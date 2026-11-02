மின்விளக்குகள் என்னாச்சு பரமக்குடி, எமனேஸ்வரம் தரைப் பாலத்தில் இருள்
மின்விளக்குகள் என்னாச்சு பரமக்குடி, எமனேஸ்வரம் தரைப் பாலத்தில் இருள்
ADDED : நவ 01, 2026 03:04 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடியில் இருந்து எமனேஸ்வரம் செல்லும் தரைப்பாலத்தில் மின்விளக்குகள் முறையாக எரியாததால் மக்கள் தினந்தோறும் மக்கள் அச்சத்துடன் பயணிக்கும் நிலை உள்ளது.
பரமக்குடி நகராட்சி எமனேஸ்வரத்தில் 10 வார்டுகள் உள்ளது. நகரில் ஆற்றுப்பாலம் இருந்த நிலையில் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எஸ்.எஸ்., கோவில் தெரு, நயினார்கோவில் ரோட்டை இணைக்கும் வகையில் தரைப்பாலம் அமைக்கப்பட்டது. நீண்ட காலத்தில் ஆங்காங்கே உள்ள மின் கம்பத்தில் 5 விளக்குகள் மட்டுமே பொருத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது சில எரியாததால் இருள் சூழ்ந்துள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை காலமாக இருப்பதால் இரவு நேரங்களில் அதிகம் பேர் பயணிக்கின்றனர். மேலும் கால்நடைகளும் பகலில் மட்டுமல்லாமல், இரவு நேரங்களிலும் திரிவதால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தை சந்திக்கின்றனர். தற்போது பெய்த மழையால் ஆங்காங்கே ரோடு பள்ளமாகி இருக்கிறது. தற்போது உள்ள மின்விளக்குகளை மாற்றி அதிக வெளிச்சம் கொடுக்கும் நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
மேலும் ஒட்டுமொத்தமாக இருள் மறையும் வகையில் புதிய மின்விளக்குகளை பொருத்த நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதேபோல் உடைந்து ரோட்டை சீர் செய்ய வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.