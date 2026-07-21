ராமநாதபுரம் நகராட்சியை மாநகராட்சியாக மாற்றுவது எப்போது: ஊராட்சிகளை இணைக்கும் திட்டம் கிடப்பில் உள்ளது
ராமநாதபுரம் நகராட்சியை மாநகராட்சியாக மாற்றுவது எப்போது: ஊராட்சிகளை இணைக்கும் திட்டம் கிடப்பில் உள்ளது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:15 AM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் சிறப்பு நிலை நகராட்சியை மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்படும் என 2023ல் அரசு அறிவித்தது. அதன் பிறகு 2025 மார்ச் சட்டசபை கூட்டத்தில் அமைச்சர் நேரு ராமநாதபுரம் மாநகராட்சியாக மாற்றப்படும் என மீண்டும் அறிவித்தார். இது வெறும் அறிவிப்புடன் அப்படியே கிடப்பில் விடப்பட்டுள்ளது. ராமநாதபுரம் நக ராட்சியை தேர்வு நிலை நகராட்சியாக அறிவித்த பிறகே சிறப்பு நிலை அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும். ஆனால் 2017ல் அப்போதைய முதல்வர் பழனிசாமி, ராமநாதபுரம் நகர் அருகேயுள்ள பட்டணம் காத்தான், அச்சுந்தன் வயல், சக்கரகோட்டை, சூரன்கோட்டை, பேராவூர், ஆர்.எஸ்.மடை உள்ளிட்ட ஊராட்சிகளை இணைத்து விரிவாக்கத் திற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எம்.ஜி.ஆர்.நுாற்றாண்டு விழாவில் அறிவித்ததால் அவசரமாக சிறப்பு நிலை அந்தஸ்து ராமநாதபுரம் நகராட்சிக்கு வழங்கப் பட்டது.
தி.மு.க., ஆட்சியில் 2023 சட்டசபை கூட்டத் தொடரில் விரைவில் ராமநாதபுரம் நகராட்சி மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்படும் என அரசு அறிவித்தது. அதற்குரிய பூர்வாங்க பணிகளான சுற்றி யுள்ள ஊராட்சிகளை இணைக்கும் திட்டம் துவங்கிய நிலையில் அப்படியே கிடப்பில் உள்ளது.
இந்தநிலையில் மீண்டும் 2025 மார்ச் ராமநாதபுரம் நகராட்சி மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்படும் என அப்போதைய நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் நேரு தெரிவித்தார்.
இதன்படி ராமநாத புரத்தை சுற்றியுள்ள பட்டணம்காத்தான், சக்கரகோட்டை, சூரங்கோட்டை, பேராவூர், ஆர்.எஸ்.,மடை, அச்சுந்தன் வயல், புத்தேந்தேல் ஆகிய ஊராட்சிகளை இணைத்து 10 கி.மீ., சுற்றளவில் 60 வார்டுகள் வரையறை செய்ய வேண்டும். அதற்கான பணிகள் துவங்கிய நிலையில் அப்படியே கிடப்பில் விட்டுள்ளனர். இன்றும் ஒரு கிராமம் போலவே ராமநாதபுரம் உள்ளது.
வரும் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் ராமநாதபுரத்தை மாநகராட்சியாக அறிவித்து அரசாணை வெளியிட தமிழக அரசு நட வடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர். இதுகுறித்து நகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், சுற்றியுள்ள ஊராட்சிகளில் இணைக்கப்படும் இடங்கள் குறித்து சம்பந்தபட்ட ஊராட்சிகள் மூலம் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடந்து உள்ளது.
அதன் பிறகும் அப் படியே கிடப்பில் உள்ளது. ராமநாதபுரம் முன்னேற விளையும் மாவட்டமாக உள்ளதால் மாநகராட்சி அரசாணை வெளி வந்தால் ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி ஒருவர் கமிஷனராக நியமிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது என்றனர்.