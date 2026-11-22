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ADDED : நவ 21, 2026 10:24 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் தாலுகாவில் உள்ள விவசாயிகள் தங்கள் பகுதியில் வி.ஏ. ஓ.,க்கள் அலுவலகம் இல்லாததால் அடங்கல் வாங்குவதற்காக தேடி அலையும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
முதுகுளத்துார் தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட ஒரு சில கிராமங்களில் வி.ஏ.ஓ., அலுவலக கட்டடம் செயல்பட்டு வருகிறது. சில கிராமங்களில் இல்லாத நிலையில் முதுகுளத்துார் பகுதியில் வாடகை கட்டடத்தில் வி.ஏ.ஓ., தங்கி பணி செய்து வருகின்றனர். தற்போது விவசாயப் பணிகளில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் இயற்கை பேரிடர்கள் மற்றும் விவசாய பாதிப்பால் ஏற்படும் இழப்பீடுகளுக்கு பயிர் காப்பீடு செய்வதற்காக தற்போது டிச.,1 வரை நீட்டிப்பு செய்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் பல்வேறு விவசாயிகள் விவசாயப் பணிகளை விட்டு விட்டு சம்பந்தப்பட்ட வி.ஏ.ஓ.,க்களிடம் அடங்கல் உள்ளிட்ட சான்றிதழ் பெறுவதற்கு தங்கள் பகுதியில் வி.ஏ.ஓ., அலுவலக கட்டடம் இல்லாததால் முதுகுளத்துார் பகுதியில் தங்கி இருக்கும் தங்கள் பகுதி வி.ஏ.ஓ.,க்களை தேடி அலையும் நிலை உருவாகியுள்ளது. எங்கெங்கு வி.ஏ.ஓ.,க்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது கூட தெரியாமல் சில விவசாயிகள் தாலுகா அலுவலகத்தில் காத்திருக்க வேண்டிய அவல நிலை உருவாகியுள்ளது. வி.ஏ.ஓ.,க்கள் ஆய்வுப் பணிக்கு செல்வதால் நாள் முழுவதும் காத்திருக்க வேண்டிய நிலையும் ஏற்படுகிறது. விவசாய பணிகளும் செய்ய முடியவில்லை.
எனவே தங்கள் பகுதியில் வி.ஏ.ஓ., தங்கி பணிபுரியும் அளவிற்கு கட்டடம் அமைத்தும், தற்போது தங்கி இருக்கும் வாடகை கட்டடங்களில் அறிவிப்பு பலகை வைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர். இதே போன்று கமுதி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட பகுதிகளிலும் விவசாயிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.