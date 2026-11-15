வெள்ளைக் கழிச்சல் நோய் பரவல் இறால் உற்பத்தி 60 சதவீதம் சரிவு
வெள்ளைக் கழிச்சல் நோய் பரவல் இறால் உற்பத்தி 60 சதவீதம் சரிவு
UPDATED : நவ 14, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:28 PM
ராமநாதபுரம்: தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் பண்ணைக் குட்டைகளில் வளர்க்கப்படும் இறால்களுக்கு வெள்ளைக் கழிச்சல் நோய் பரவுவதால் உற்பத்தி 60 சதவீதம் வரை சரிந்துள்ளதாக இறால் வளர்ப்போர் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் ஆந்திர மாநிலத்தில் இறால் வளர்ப்பு முக்கியத் தொழிலாக உள்ளது. குறிப்பாக ராமநாதபுரம், துாத்துக்குடி, நாகப்பட்டினம், கடலுார் உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் ஏராளமான இறால் பண்ணைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இப்பகுதிகளில் வளர்க்கப்படும் இறால்கள் உள்நாட்டில் விற்பனை செய்யப்படுவது மட்டுமின்றி வெளி நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. தற்போது கால நிலை மாற்றத்தால் கோழிகளுக்கு பரவும் வெள்ளைக் கழிச்சல் நோயால் இறால்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதுகுறித்து ராமநாதபுரம் இறால் வளர்ப்போர் கூட்டமைப்பு தலைவர் ரங்கநாதன் கூறியதாவது :
சமீப காலமாக கால நிலை மாற்றம், நீரின் அமிலத்தன்மையில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் காரணமாக இறால் பண்ணைகளில் வளர்ப்பு சூழல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆந்திர மாநலத்தில் இதன் தாக்கம் காணப்பட்ட நிலையில் தற்போது தமிழகத்திலும் பரவுகிறது. கடந்த மாதம் இறால் வளர்க்கத் துவங்கிய 90 சதவீதம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதனால் இறால் உற்பத்தி 60 சதவீதம் வரை குறைந்துள்ளது. உற்பத்தி குறைந்ததால் ஏற்றுமதி வர்த்தகம், பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் அதை சார்ந்த தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நோய் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த மீன்வளத்துறை சார்பில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.