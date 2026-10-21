கணவருக்கு தெரியாமல் கடன் வாங்கிய மனைவி: குழந்தையை கொன்று தற்கொலை
கணவருக்கு தெரியாமல் கடன் வாங்கிய மனைவி: குழந்தையை கொன்று தற்கொலை
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 11:08 PM
பரமக்குடி:
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி அருகே கணவருக்கு தெரியாமல் கடன் வாங்கிய குடும்ப பிரச்னையில் மனைவி, 2 வயது மகளைக் கொன்று தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
பரமக்குடி அருகே சின்ன நாகாச்சியைச் சேர்ந்த நீதிராஜன் 28, மனைவி பிரியங்கா 25. இருவரும் 6 ஆண்டுகளுக்கு முன் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களுக்கு மகள் நிவியா 2, உள்ளார். நீதிராஜன் இரண்டாண்டுகளாக சென்னையில் 108 ஆம்புலன்ஸ் டிரைவராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ஊருக்கு வந்து செல்வார். இச்சூழலில் பிரியங்கா கணவருக்கு தெரியாமல் சொந்த ஊரான கீழசேமனூர் கிராமத்தில் தனியார் நிறுவனம் மூலம் குழுவில் இருந்து ரூ.50 ஆயிரம் கடன் பெற்றார். தொடர்ந்து அதற்காக வட்டியை கட்டி வந்துள்ளார். நேற்று கடன் தொகையை வசூலிக்க ஒருவர் வீட்டிற்கு வந்தார். அப்போது தான் மாமியார், மாமனாருக்கு விஷயம் தெரிந்த நிலையில் அவர்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
இதனால் மனமுடைந்த பிரியங்கா 2 வயது பெண் குழந்தையை தானே மூச்சை அமுக்கி கொன்றார். மேலும் வீட்டின் மாடியில் இருந்த தொட்டில் கயிற்றில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதுகுறித்து சத்திரக்குடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.