அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் தான் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா
அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் தான் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா
UPDATED : நவ 10, 2026 10:09 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:06 AM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் செல்லி அம்மன் கோவில் தெருவில் எட்டித் தொடும் உயரத்தில் தாழ்வாக செல்லும் உயரழுத்த மின்கம்பியால் ஏதாவது அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் தான் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா என்று மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர்.
முதுகுளத்துார் பேரூராட்சி 6வது வார்டுக்கு உட்பட்ட செல்லி அம்மன் கோவில் தெருவில் 100க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன.
இங்கு முதுகுளத்துார் துணை மின் நிலையத்திலிருந்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைக்கப்பட்ட மின்கம்பத்தின் வழியாக மின்சப்ளை செய்யப்படுகிறது.
இங்கு உயரழுத்த மின்கம்பி எட்டித் தொடும் துாரத்தில் தாழ்வாக செல்வதால் மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர்.
இவ்வழியே ஏதாவது பொருட்கள் கொண்டு செல்வதற்கே சிரமப்படுகின்றனர். மின்கம்பம் அமைக்கப்பட்டு 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலானதால் சேதமடைந்த நிலையில் மக்கள் சொந்த செலவில் கான்கிரீட் அமைத்து பராமரித்து பணி செய்துள்ளனர். இதுகுறித்து புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
உயரழுத்த கம்பியால் ஏதாவது அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் தான் மின்வாரிய பணியாளர்கள் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா என்ற நிலை மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே ஆபத்தான நிலையில் உள்ள மின்கம்பத்தை மாற்றியும், உயரழுத்த மின்கம்பியை உயர்த்தி கட்டுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.