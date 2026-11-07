அனுபவத்தில் பயிர் இன்சூரன்ஸ் பதிவு செய்யும் விவசாயிகளுக்கு வேளாண் துறை விளக்குமா
அனுபவத்தில் பயிர் இன்சூரன்ஸ் பதிவு செய்யும் விவசாயிகளுக்கு வேளாண் துறை விளக்குமா
UPDATED : நவ 06, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:17 PM
தேவிபட்டினம்: நேரடி பட்டா இன்றி, அனுபவம் மூலம் பயிர் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தில் பதிவு செய்யும் விவசாயிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள குழப்பத்தை நீக்க வேளாண் துறையின் தெளிவான சுற்றறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.
மாவட்டத்தில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நெற்பயிர்களுக்கு பிரதமர் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் நவ.,16 வரை விவசாயிகள் பதிவு மேற்கொள்ள அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதை தொடர்ந்து விவசாயிகள், தங்களது நில உடைமைக்கான பட்டா, சிட்டா, வங்கி கணக்கு புத்தகம், ஆதார் கார்டு உள்ளிட்ட ஆவணங்களை கொடுத்து வி.ஏ.ஓ., விடம் அடங்கல் சான்று பெற்று பொது சேவை மையங்களில் பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
அதே போன்று தங்களது முன்னோர்களின் பெயர்களில் உள்ள நில ஆவணத்தை அவர்களின் வாரிசுதாரர்கள் வி.ஏ.ஓ ., மூலம் அனுபவத்திற்கான அடங்கல் சான்று பெற்று பொது சேவை மையத்தில் பதிவு செய்கின்றனர். நேரடி பட்டா உள்ளவர்களுக்கு பிரதமர் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் பதிவு செய்வதற்கு எளிமையான நடைமுறையும், நேரடி பட்டா இன்றி அனுபவம் மூலம் பதிவு செய்யும் விவசாயிகளுக்கு ஆதாரில் இணைக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகளின் அலைபேசி எண்ணிற்கு ஓ.டி.பி., அனுப்பப்பட்டு, அதன் மூலம் பதிவு செய்ய வேண்டி உள்ளது.
அனுபவ பதிவு செய்வோர் வி.ஏ.ஓ., வழங்கும் அனுபவ அடங்கல் சான்று மட்டும் போதுமானதா. இல்லை வேறு சான்று ஏதும் இணைக்க வேண்டுமா என இத்திட்டத்தில் பதிவு செய்யும் விவசாயிகள் குழப்பமடைந்துள்ளனர். எனவே சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் தெளிவான விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.