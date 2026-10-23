மோதலை தடுக்க முயன்ற பெண் ஏட்டு தள்ளிவிடப்பட்டதில் பலியான பரிதாபம் அரசு மரியாதையுடன் உடல் அடக்கம்
மோதலை தடுக்க முயன்ற பெண் ஏட்டு தள்ளிவிடப்பட்டதில் பலியான பரிதாபம் அரசு மரியாதையுடன் உடல் அடக்கம்
ADDED : செப் 30, 2026 03:28 AM
பரமக்குடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் இரு தரப்பினர் மோதிக் கொண்டதை தடுக்க முயன்ற பெண் போலீஸ் ஏட்டு, வாலிபர் தள்ளிவிட்டபோது தலையில் காயமடைந்து பலியானார். அரசு மரியாதையுடன் அவரது உடல் அடக்கம் செய்யபட்டது.
பரமக்குடி துணை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்குட்பட்ட பார்த்திபனுார் ஸ்டேஷனில் ஏட்டாக பணிபுரிந்தவர் கண்ணகி 35. இவருக்கு ஒரு ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தை உள்ளது.
நேற்று முன்தினம் மதியம் பரமக்குடி ஐ.டி.ஐ., பகுதியைச் சேர்ந்த சதீஷ்குமார், இளங்கோவன் உள்ளிட்ட ஆட்டோ டிரைவர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டது.
இதில் காயமடைந்தவர்கள் பரமக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
இரவு 8:00 மணிக்கு சதீஷ்குமாரின் உறவினரான குமாரக்குறிச்சி கருப்பு ராஜா 25, இளங்கோவன் தரப்பை சேர்ந்த பாலாவுடன் மருத்துவமனை வளாகத்தில் சண்டையிட்டார். அங்கு பணியில் இருந்த ஏட்டு கண்ணகி, சண்டையை தடுக்க முயன்றார். அப்போது கருப்பு ராஜா, கண்ணகியை தள்ளவிட்டார்.
இதில் நிலை தடுமாறி விழுந்து தலையில் பலத்த காயமுற்ற கண்ணகி, மருத்துவமனையிலேயே சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டு இறந்தார்.
கணவர் முனியசாமி புகாரில், அரசு பணியை செய்ய விடாமல் தடுத்ததாகவும், அஜாக்கிரதையாக செயல்பட்டு இறப்புக்கு காரணமானதாகவும் வழக்குப்பதிவு செய்து கருப்பு ராஜாவை, போலீசார் கைது செய்தனர். கண்ணகியின் உடலுக்கு டி.ஐ.ஜி., மணிவண்ணன், எஸ்.பி., சந்தீஷ், உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர். தொடர்ந்து 30 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையுடன் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது.
நிவாரண நிதி தவறி விழுந்து இறந்த பெண் தலைமைக் காவலர் குடும்பத்திற்கு, 30 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்க, முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.