பெண்ணின் நகை மாயம்

ADDED : ஆக 13, 2026 07:51 PM
ராமநாதபுரம்: சத்திரக்குடி அருகே வெங்காளூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கோட்டைச்சாமி மனைவி சத்யா. இவர் ஆக.,11 ல் ராமநாதபுரத்தில் உள்ள வங்கியில் அடகு வைத்திருந்த நகையை மீட்டுள்ளார். நகையுடன் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள உறவினரை பார்க்க வந்தார். அவர் அவசர சிகிச்சை பிரிவு அருகே உள்ள கழிப்பறைக்கு வெளியே உள்ள சுவற்றில் தன்னுடைய கைப்பை மற்றும் அலைபேசியை வைத்து விட்டு கழிப்பறை சென்று விட்டு திரும்பி வந்து கைப்பையை எடுத்துக் கொண்டு நான்காவது மாடியில் உள்ள உறவினரை நலம் விசாரித்தார். அப்போது பையில் இருந்த பர்சை பார்த்த போது அதை காணவில்லை.
அதில் வைத்திருந்த ஒன்றரை பவுன் தங்கச் செயின் மற்றும் ரூ.21ஆயிரத்தை காணவில்லை. சத்யா புகாரில் ராமநாதபுரம் நகர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.–––––