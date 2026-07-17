﻿ தொண்டி பேரூராட்சியை முற்றுகையிட்ட பெண்கள் 

ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:20 AM
தொண்டி: தொண்டி பேரூராட்சி 5 வது வார்டு மக்கள் குடிநீர் தட்டுபாடு காரணமாக பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர். தொண்டி பேரூராட்சி 5 வது வார்டில் 300க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன.
அத்தியாவசிய தேவையாக உள்ள குடிநீர் 15 நாட்களாக வரவில்லை. இதனால் நேற்று காலை 11:00 மணிக்கு பேரூாட்சி அலுவலகம் முன்பு காலி குடங்களுடன் பெண்கள் முற்றுகையிட்டனர்.
இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது: சட்டசபை தேர்தலின் போது தினமும் தண்ணீர் சப்ளை செய்யபடும். தற்போது ஒரு மாதத்திற்கு 3 தடவை மட்டுமே குடிநீர் சப்ளை செய்யபடுகிறது.
அதுவும் சில நேரங்களில் குறைந்த அளவே வருவதால் அன்றாட தேவைகளான குளிப்பது, துணி துவைக்க கூட தண்ணீர் இருப்பதில்லை.
நிலைமை மோசமாகி தற்போது சோறு சமைக்க கூட தண்ணீர் இல்லாமல் விலைக்கு வாங்கும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்றனர்.
பேரூராட்சி அலுவலர்கள் உடனே குடிநீர் சப்ளை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கபடும் என்று கூறியதால் அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.