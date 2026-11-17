ரேஷனில் மகளிர் சுய உதவிக்குழு நியமனம் அரசு உத்தரவை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தல்
ரேஷனில் மகளிர் சுய உதவிக்குழு நியமனம் அரசு உத்தரவை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:00 PM
ராமநாதபுரம்: தமிழகத்தில் ரேஷன் கடைகளில் உள்ள காலி பணியிடங்களை நிரப்ப மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினரைத் தற்காலிகமாக நியமிக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதை வாபஸ் பெற வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு நியாய விலைக்கடை பணியாளர் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது. சங்கத்தின் மாநில துணைத்தலைவர் தினகரன், செயலாளர் மாரியப்பன் கூறியதாவது:
கூட்டுறவு துறை கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் ரேஷன் கடைகளில் காலியாக உள்ள 1714 விற்பனையாளர்கள், 176 கட்டுநர் பணியிடங்களுக்கு மகளிர் சுய உதவிக்குழு மூலம் ஆட்களை தேர்வு செய்ய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இது தற்காலிக பணி என்பாதல் குறைவான ஊதியம் வழங்குவதால் பொறுப்பு இல்லாமல் கடமைக்கு பணியாற்றுவார்கள். முறைகேடுகளுக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
இதனால் தற்போது பணிபுரியும் பணியாளர்களின் பணி பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. மகளிர் குழு மூலம் ஆட்கள் தேர்வு உத்தரவை அரசு திரும்ப பெற வேண்டும். காலிப்பணியிடங்களை மாவட்ட ஆள் சேர்ப்பு நிலையம் மூலம் தேர்வு செய்து நிரப்ப வேண்டும். இது தொடர்பாக மாநில தலைவர் ஜெயசந்திர ராஜா தலைமையில் புதுக்கோட்டையில் இன்று (நவ.,17) அவசர செயற்குழு கூட்டம் நடக்கிறது. அதில் அடுத்தக்கட்ட போராட்டம் குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என்றனர்.–