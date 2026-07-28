ராமநாதபுரம்-உப்பூர் வரை ரயில் பாதை அமைக்கும் பணி விரைவில் துவக்கம்: கலெக்டர் தகவல்
ராமநாதபுரம்-உப்பூர் வரை ரயில் பாதை அமைக்கும் பணி விரைவில் துவக்கம்: கலெக்டர் தகவல்
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:02 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ராமநாதபுரத்தில் இருந்து உப்பூர் அனல் மின் நிலையத்திற்கு நிலக்கரி கொண்டு வருவதற்கு வசதியாக ரயில் பாதை அமைப்பதற்கான பணிகள் விரைவில் துவங்க உள்ளதாக கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்தார்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் அருகே உப்பூரில் 12,778 கோடி மதிப்பீட்டில் 1600 மெகாவாட் அனல் மின் நிலையம் அமைப்பதற்கான பணிகள் 2014 ல் துவங்கியது. அதன் பின் பசுமை தீர்ப்பாய உத்தரவு, நிலங்கள் கையகப்படுத்துவதில் ஏற்பட்ட பிரச்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் அவ்வப்போது கட்டுமானப் பணி தடைபட்டு வந்தது.
தற்போது 40 சதவீதம் பணிகள் மட்டுமே நிறைவடைந்துள்ளன. இந்நிலையில், அப்பகுதியை கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் ஆய்வு செய்தார். அனல் மின் நிலையத்திற்கு தேவையான நிலக்கரியை துாத்துக்குடியில் இருந்து மானாமதுரை மார்க்கமாக ராமநாதபுரம் கொண்டு வந்து அங்கிருந்து உப்பூர் அனல் மின் நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு வசதியாக ராமநாதபுரத்தில் இருந்து உப்பூருக்கு ரயில் பாதை அமைக்கும் திட்டத்திற்கு 254 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்த நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தார்.
கையகப்படுத்தும் பணி விரைவில் துவங்க உள்ளதாகவும், மழைக்காலங்களில் உபரி நீர் வெளியேறும் வகையில் வளமானுார், நாகனேந்தல் கண்மாய் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கால்வாய்கள் அமைக்கும் பணி நடைபெற உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். ராமநாதபுரம் ஆர்.டி.ஓ., ஹபிபூர் ரகுமான், மின்சார வாரிய செயற்பொறியாளர்கள் சின்னையா, அல்லி உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
---