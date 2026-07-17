கரி மூட்டம் வேலைக்கு வராத தகராறில் தொழிலாளி கொலை
கரி மூட்டம் வேலைக்கு வராத தகராறில் தொழிலாளி கொலை
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:12 PM
கடலாடி: கரி மூட்டம் வேலைக்கு வராததால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பாக மாறியதில் டூவீலரில் இருந்து இழுத்து போட்டு தொழிலாளி கொலை செய்யப்பட்டார். ஒருவர் காயமடைந்தார்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கடலாடி அருகே ஏ.புனவாசலை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன் 48. ராமர் மகன் முனீஸ்வரன் 33. இருவரும் அப்பகுதியில் சீமைக் கருவேலம் கரிமூட்டம் போடும் தொழிலாளிகளாக வேலை செய்தனர். அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த கந்தன், கரிமூட்டம் வேலை செய்து வந்தார். இந்நிலையில் ராஜேந்திரன் 2 நாட்களுக்கு மேலாக கரிமூட்டம் வேலைக்கு வரவில்லை.
இதனால் நேற்று முன்தினம் கந்தன் மகன் தினேஷ் குமார் 27, ராஜேந்திரனை சந்தித்து ஏன் வேலைக்கு வரவில்லை, என ஒருமையில் திட்டி உள்ளார். ஆத்திரமடைந்த ராஜேந்திரன் நேற்று முன்தினம் இரவு 10:30 மணிக்கு மது போதையில் சென்று தினேஷ் குமாரிடம் தகராறு செய்தார். அதன் பின் அங்கிருந்து உடன் வேலை செய்யும் முனீஸ்வரன் டூ வீலரில் சென்றார்.
தினேஷ்குமார் ,உறவினர்களான வினோத்குமார் 24, தவமுருகன் 28, ஆகியோருடன் ஒரு டூவீலரில் ராஜேந்திரன் சென்ற டூவீலரை விரட்டினர். புனவாசல் கிராம சாலையில் சென்ற போது தினேஷ்குமார், பின்னால் அமர்ந்திருந்த ராஜேந்திரன் சட்டையை பிடித்து இழுத்தார். இதில் கீழே விழுந்த ராஜேந்திரன் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். டூவீலரை ஓட்டிச் சென்ற முனீஸ்வரனும் காயமடைந்தார்.
கடலாடி இன்ஸ்பெக்டர் துரைப்பாண்டியன் கொலை வழக்கு பதிந்து தினேஷ் குமார், தவமுருகன், வினோத்குமார் ஆகிய முவரையும் கைது செய்தார். காயமடைந்த முனீஸ்வரன் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.