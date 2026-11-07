வாலிநோக்கம் அரசு உப்பு நிறுவனத்தின் முன் தொழிலாளர் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம்
வாலிநோக்கம் அரசு உப்பு நிறுவனத்தின் முன் தொழிலாளர் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:44 PM
சிக்கல்: வாலிநோக்கத்தில் தமிழ்நாடு அரசு உப்பு நிறுவனம் 1974 முதல் இயங்கி வருகிறது. இங்கு 780 தினக்கூலி ஒப்பந்த அடிப்படையில் தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். சீசன் நேரங்களில் சராசரியாக நாள் ஒன்றுக்கு 300 முதல் 400 டன் வரை உப்பு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
தொழிலாளர்களுக்கு தீபாவளியை பண்டிகையை முன்னிட்டு போனஸ் வழங்குவது வழக்கம். இந்நிலையில் 20 சதவீதம் போனஸ் வழங்காமல் 10 சதவீதம் போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து கடந்த இரு நாட்களாக காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். போராட்டக் குழுவினர் கூறியதாவது:
சி.ஐ.டி.யு., சங்கம் சார்பில் மூன்று கட்ட பேச்சுவார்த்தை தமிழ்நாடு உப்பு நிறுவன நிர்வாகத்துடன் நடத்தப்பட்டதில் 20 சதவீதம் போனஸ் வழங்க வேண்டும். ஆனால் தன்னிச்சையாக 10 சதவீதம் போனஸ் மட்டுமே அறிவிக்கப்பட்டு தொழிலாளர்களின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே எங்களின் கோரிக்கையை ஏற்று 20 சதவீதம் போனஸ் வழங்கும் வரை காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவது என முடிவெடுத்துள்ளோம். இதனால் உப்பு உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது,
எனவே கலெக்டர் தலையிட்டு தொழிலாளர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போனஸ் வழங்க தமிழக அரசை வலியுறுத்த வேண்டும் என்றனர். நேற்று காலை நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் சி.ஐ.டி.யு., மாவட்ட செயலாளர் சந்தானம், சி.ஐ.டி., மாவட்ட துணை செயலாளர் போஸ், செயலாளர் முருகவேல், நிர்வாகிகள் ஆனந்தராஜ், காட்டு ராஜா உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.