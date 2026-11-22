UPDATED : நவ 21, 2026 05:09 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:04 PM
தொண்டி: தொண்டி அருகே பாசிபட்டினத்தில் நடந்த உலக மீனவர் தினவிழாவில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
பாசிபட்டினத்தில் உலக மீனவர் தின விழா நடந்தது. தொண்டி மீன்வளத்துறை அலுவலர் அபுதாகிர் தலைமை வகித்தார். மீன்வள மேற்பார்வையாளர் செல்வகுமார், கடல் அமலாக்க பிரிவு கருணாமூர்த்தி மற்றும் மீனவர்கள் கலந்து கொண்டனர். மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் நலன் கருதி பல்வேறு அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. 30 மீனவர்களுக்கு புதிய அடையாள அட்டை, 10 பேருக்கு நல வாரிய அட்டை, 89 மீனவர்களுக்கு தேசிய மீன்வள மேம்பாட்டு வாரியம் சார்பில் டிஜிட்டல் பிளாட் பார்ம் பதிவு பணிகள் மேற்கொள்ளபட்டு அதற்கான சான்றுகள் வழங்கப்பட்டன. பாசிபட்டினம் கிராமத்தார்கள், ஜமாத் நிர்வாகிகள் மற்றும் மீனவ மக்கள் கலந்து கொண்டனர். காரங்காடு தனியார் பள்ளியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் மீன்வளத்துறை துணை இயக்குநர் சின்னக்குப்பன், அமலாக்கப்பிரிவு எஸ்.ஐ., அய்யனார் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு உலக மீனவர் தினவிழாவை முன்னிட்டு மாணவர்களுக்கு நடந்த பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கினர்.