/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/உலக உடற்காய தினம்
UPDATED : நவ 04, 2026 04:42 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:37 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சைத் துறை சார்பில் உலக உடற்காய தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது.
கண்காணிப்பாளர் நுார் முகமது தலைமை வகித்தார். தொடர்ந்து பெருந்திரள் காயமடைந்தோர் மேலாண்மை குறித்த ஒத்திகை நடந்தது. இதில் பல்வேறு விபத்துகளின் போது ஏற்படும் உடற்காயங்களுக்கு முதலுதவி அளிப்பது, காயங்கள் ஏற்படாமல் பாதுகாப்பது குறித்து விவரிக்கப்பட்டது. நிகழ்வில் மாவட்ட தீயணைப்பு அலுவலர் ஏழுமலை, மருத்துவக்கல்லுாரி துணை முதல்வர் சுபிதா பங்கேற்றனர். ––