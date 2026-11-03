தொழிலாளர் கவலை

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ADDED : நவ 02, 2026 09:45 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலுள்ள கிராமங்களில் பாரம்பரிய முறையில் பதனீரில் கருப்பட்டி தயாரிக்கும் பணி நடக்கிறது. ஆனால் சீனி கலப்பட போலி கருப்பட்டிகளும் உற்பத்தியாவதால் பதனீர் கருப்பட்டிக்கு எதிர்பார்த்த விலையின்றி பனை தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இம்மாவட்டத்தில் பனைமரங்கள் அதிகம். பனை ஓலை, குருத்தை பயன்படுத்தி பெட்டிகள், பாய்கள் மற்றும் பதனீரில் பனங்கருப்பட்டி தயாரிக்கின்றனர். சாயல்குடி, மாரியூர், கன்னிராஜபுரம், மேலக்கிடாரம், பனைக்குளம், முத்துபேட்டை, அழகன்குளம் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் பனங்கருப்பட்டி தயாரிக்கும் பணியில் ஏராளமான தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இவர்களிடம் மொத்த வியாபாரிகள் கிலோ ரூ.180 முதல் ரூ.220 வரை தரத்திற்கு ஏற்ப வாங்கி வெளிமார்க்கெட்டில் ரூ.250 முதல் ரூ.280 விற்கின்றனர்.
ஆண்டுதோறும் கருப்பட்டிக்கு எதிர்பார்த்த விலையின்றி தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். பனைஏறும் தொழிலாளர்கள் மாற்றுத்தொழிலுக்கு மாறி வருகின்றனர்.
ரியல்எஸ்டேட், செங்கல்சூளை தேவைக்காக பனைமரங்கள் அழிக்கப்படுவது தொடர்ந்து நடக்கிறது. இதனால் எதிர்காலத்தில் பனைத்தொழில் முற்றிலும் அழியும் நிலை உள்ளது.
பனைத் தொழிலாளர்கள் கூறியதாவது: பனைமரத்தில் பதனீர் இறக்கி, குறிப்பிட்ட அளவு சுண்ணாம்பு கலந்து பனங்கருப்பட்டி தயார் செய்யப்படுகிறது. ஏப்., முதல் ஜூன் வரை சீசன்.
தரமான பனங்கருப்பட்டி தயாரிக்க கிலோவுக்கு ரூ.160 செலவாகும். சுத்தமான கருப்பட்டியில் கால்சியம், இரும்புச்சத்து, ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளதால், எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் உறுதி பெறுகின்றன. உளுந்தங்களி அல்லது சுக்குடன் கருப்பட்டி சேர்த்துச் சாப்பிடுவது பருவமடைந்த பெண்களுக்கு இடுப்பு எலும்புகளை வலுவாக்கவும், கர்ப்பப்பை ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவுகிறது.
இந்நிலையில் சந்தையில் சீனி கலந்த கருப்பட்டி ஆதிக்கம் காரணமாக மொத்த வியாபாரிகள் குறைந்த விலைக்கு பனங்கருப்பட்டியை கேட்கின்றனர்.
இதனால் எதிர்பார்த்த விலையின்றி வாங்கிய கடனை அடைக்க சிரமப்படுகிறோம். கிலோ ரூ.300க்கு விலைபோனால் மட்டுமே வருமானம் கிடைக்கும். தமிழக அரசு பனங்கருப்பட்டியை கொள்முதல் செய்து ரேஷன்கடைகள் மூலம் விநியோகிக்க வேண்டும் என்றனர்.