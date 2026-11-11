தீபாவளி பண்டிகையில் கோயில்களில் வழிபாடு

UPDATED : நவ 08, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:07 PM
ராமநாதபுரம்: தீபாவளியை முன்னிட்டு ராமநாதபுரம் நகர், புறநகரில் உள்ள விநாயகர், முருகன், பெருமாள், அம்மன் கோயிலில் அபிேஷகம், பூஜைகள் நடந்தன. புத்தாடை அணிந்து பக்தர்கள் பலர் தரிசனம் செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் அரண்மனை பின் பகுதியில் உள்ள மீனாட்சி சொக்கநாதர் கோயிலில் தீபாவளியை முன்னிட்டு சுவாமி, அம்மனுக்கு அபிேஷகம், அலங்காரத்தில் தீபாராதனை நடந்தது. இதே போல கோதண்ட ராமர் கோயில், குண்டுக்கரை சுவாமிநாத சுவாமி கோயில், பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே வழிவிடு முருகன் கோயில், சந்தைக்கடை ரோடு வல்லபை விநாயகர் கோயில், ரயில்வே பீடர் ரோடு வெட்டுடையாள் காளியம்மன், சேதுபதிநகர் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகேயுள்ள வினைதீர்க்கும் வேலவர் கோயில், மல்லம்மாள் காளியம்மன் கோயில் உள்ளிட்ட கோயில்களில் அபிேஷக வழிபாடு நடந்தது.
புத்தாடை அணிந்து பக்தர்கள் பலர் தரிசனம் செய்தனர். ராமநாதபுரம் வசந்த நகரில் உள்ள ஹரே கிருஷ்ணா கோயிலில் மாலையில் தீபங்கள் ஏற்றி தீப உற்ஸவ விழாவாக தீபாவளி சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. ----–