UPDATED : நவ 20, 2026 07:04 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:59 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் செவிலியராக பணிபுரிய விண்ணப்பிக்கலாம். ராமநாதபுரம் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் சார்பில் மாவட்டத்தில் செயல்படும் அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைகளில் செயல்படும் விரிவான அவசர கால மகப்பேறு மற்றும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தை பராமரிப்பு (CEmONC) மையங்களுக்கு ஒப்பளிக்கப்பட்ட ஒப்பந்த செவிலியர் பணியிடங்கள் முற்றிலும் தற்காலிகமாக நிரப்பப்பட உள்ளது.
எனவே, ஒப்பந்த செவிலியர் பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்களை https://ramanathapuram.nic.in/ என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். மேலும் நிரப்பப்பட்ட விண்ணப்பங்களை மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம், விவேகானந்தர் தெரு, கேணிக்கரை–-623 501, ராமநாதபுரம் அலுவலகத்தில் நேரிலோ அல்லது தபால் வழியாகவோ சமர்ப்பிக்கலாம் என கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.––