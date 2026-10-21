சேவை மையத்தில் காவலர்பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

UPDATED : அக் 20, 2026 06:47 PM
ADDED : அக் 20, 2026 06:44 PM
ராமநாதபுரம்: பெண்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் (ஓன் ஸ்டாப் சென்டர்) காவலர் பணிக்கு தகுதியுள்ள பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் மூலம் சமூகநலன், மகளிர் உரிமைத்துறையின் கீழ் மாவட்டத்தில் வன்முறையால் பாதிக்கப்படும் பெண்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம், ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனை வளாகத்திற்குள் செயல்படுகிறது. இம்மையத்திற்கு தொகுப்பூதிய ஒப்பந்த அடிப்படையிலான காவலர் (1) பணிக்கு தகுதியான 40 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பத்தாம் வகுப்பு படித்து, இரு ஆண்டுகள் அரசு சார்ந்த, அரசு சாரா நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும். டூவீலர் இயக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். சம்பளம் ரூ.12 ஆயிரம், ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவராக இருத்த வேண்டும். விருப்பமுள்ளவர்கள் மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், கலெக்டர் அலுவலக வளாகம், ராமநாதபுரம் என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்பங்களை அக்.,28 க்குள் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் எவ கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.––––––––