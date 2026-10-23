கல்வி உதவித்தொகை  பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

ADDED : செப் 29, 2026 04:02 PM
ராமநாதபுரம்: மத்திய அரசு கல்வி நிறுவனங்களான ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.எம்., என்.ஐ.டி., மற்றும் மத்தியபல்கலைகளில் பயிலும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பி.வ., மி.பி.வ., மற்றும் சீ.ம., இன மாணவகள் 2026–-27ம் கல்வி ஆண்டிற்கான புதியு மற்றும் புதுப்பித்தல் கல்விஉதவித்தொகை பெற தகுதியுள்ள மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
தமிழகம், பிற மாநிலங்களில் பட்டப்படிப்பு, பட்ட மேற்படிப்பு பயிலும், குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.2 லட்சத்து 50 ஆயித்திற்கு மிகாமல் உள்ள மாணவர்களுக்கு கற்பிப்பு கட்டணம், சிறப்பு கட்டணம், தேர்வு கட்டணம், மற்றும் இதர கட்டாய கட்டணங்கள் அல்லது ஆண்டிற்கு அதிகபட்சம் ரூ.2லட்சம் வரை கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படும். www.bcw.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பயிலும் கல்வி நிறுவனத்தின் பரிந்துரையுடன் பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பங்களை சம்பந்தப்பட்ட நலத்துறைக்கு புதுபித்தல் விண்ணப்பம் அக்.,31க்குள், புதிய விண்ணப்பங்களை நவ.,30க்குள் அனுப்ப வேண்டும்.
மத்திய, மாநில அரசின் இதர கல்வி உதவித் திட்டங்களில் பயன்பெறும் மாணவர்கள் இத்திட்டத்திற்கு தகுதியற்றவர்கள்.மேலும் விவரங்களுக்கு 04567 –231050 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
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