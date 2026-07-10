/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ இளம்பெண் தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:25 AM
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முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் அருகே வெண்ணீர்வாய்க்கால் கிருஷ்ணாபுரத்தைச் சேர்ந்த ரமேஷ் மனைவி பவித்ரா 27, வசித்து வந்தனர்.
ரமேஷ் சிங்கப்பூரில் வேலை பார்த்து வந்த நிலையில் கடந்த 20 நாட்களுக்கு முன்பு சொந்த ஊருக்கு திரும்பி உள்ளார். ஜூலை 12ல் அவரது ஐந்து வயது மகன் ரிசன் கிரிஷ் காதணி விழா வைத்துள்ளனர். இந் நிலையில் நேற்று முன் தினம் இரவு துாங்கி உள்ளனர்.
காலை எழுந்து பார்த்த போது பவித்ராவை காணவில்லை என்று ரமேஷ் மற்றொரு ரூமை திறந்து பார்த்த போது பவித்ரா துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்தார். தகவலறிந்த முதுகுளத்துார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.