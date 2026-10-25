/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பட்டாக்கத்தியுடன் ரீல்ஸ் வெளியிட்ட வாலிபர் கைது
UPDATED : அக் 24, 2026 05:05 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:02 PM
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ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரத்தில் பட்டாக்கத்தியுடன் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் 'ரீல்ஸ்' வெளியிட்ட வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராமேஸ்வரம் ஜல்லிமலை தெருவை சேர்ந்த சேக் தாவூத் மகன் ஷாருக்கான் 24. இவர் 3 அடி நீளமுள்ள பட்டாக்கத்தியுடன் சினிமா பாடலுக்கு நடனமாடி வீடியோ எடுத்தார். அதை சமூகவலைதளத்தில் 'ரீல்ஸ்' ஆக வெளியிட்டார்.
பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் வீடியோ வெளியிட்ட ஷாருக்கானை நேற்று ராமேஸ்வரம் டவுன் போலீசார் கைது செய்தனர்.