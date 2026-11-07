மோசடி பணத்தை வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பிய வாலிபர் கைது

UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:36 PM
ராமநாதபுரம்:
சைபர் மோசடி மூலம் கிடைத்த பணத்தை ஏ.டி.எம்.,ல் எடுத்து வெளி நாடுகளுக்கு அனுப்பிய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி போலீசார் நகர் பகுதியில் நவ.,4 இரவு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். மணிநகரில் உள்ள வங்கி ஏ.டி.எம்., முன்பு கையில் பையுடன் சந்தேகப்படும்படி நின்றவரை பிடித்து சோதனை செய்தனர். அவரிடம் 10 க்கும் மேற்பட்ட ஏ.டி.எம்., கார்டுகள் இருந்தன. விசாரணையில் அவர் பரமக்குடி வணங்கானேந்தல் பகுதியை சேர்ந்த முனியசாமி மகன் குபேரபாண்டியன் 26, எனத் தெரிய வந்தது.
இவர் அப்பகுதியை சேர்ந்த பல்வேறு நபர்களிடம் இருந்து வங்கி கணக்குகள் மற்றும் ஏ.டி.எம்., கார்டுகளை வாடகைக்கு பெற்றுள்ளார். அந்த வங்கிக் கணக்கில் பல்வேறு மாநிலங்களில் நடந்த சைபர் குற்றங்களில் பெறப்பட்ட பணத்தை வரவு வைத்து ஏ.டி.எம்., மூலம் எடுத்துள்ளார். பின்னர் அதில் தனது கமிஷனை எடுத்துக் கொண்டு மீதி பணத்தை கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றி வெளி நாடுகளுக்கு அனுப்பி வைத்தது தெரிய வந்தது.
அவரது வீட்டை சோதனை செய்த போலீசார் 3 அலைபேசிகள், 6 சிம்கார்டுகள், 14 ஏ.டி.எம்., கார்டுகள், ஒரு லேப்டாப் மற்றும் ரூ.2 லட்சத்து 24 ஆயிரத்து 500 பறிமுதல் செய்தனர். அவரை கைது செய்த ராமநாதபுரம் சைபர் கிரைம் போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.