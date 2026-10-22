சர்வதேச சைபர் குற்றவாளிகளுக்கு பணம் அனுப்பிய வாலிபர் கைது
சர்வதேச சைபர் குற்றவாளிகளுக்கு பணம் அனுப்பிய வாலிபர் கைது
UPDATED : அக் 16, 2026 05:30 PM
ADDED : அக் 16, 2026 05:24 PM
ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரத்தில் சைபர் குற்றங்கள் மூலம் கிடைத்த பணத்தை கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றி சர்வதேச சைபர் குற்றவாளிகளுக்கு அனுப்பிய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள வங்கி கணக்குகளில் திடீரென அதிக பணப்பரிமாற்றம் நடப்பவற்றை சைபர் கிரைம் போலீசார் கண்காணித்து வந்தனர். அதன் அடிப்படையில் ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த இருவரிடம் சமீபத்தில் விசாரித்தனர். அவர்கள் தங்கள் வங்கி கணக்கை ‘மியூல்’ ஆக (வாடகைக்கு விடுவது) பயன்படுத்தியது தெரிய வந்தது.
தங்கள் வங்கி கணக்கு விபரங்களை ராமநாதபுரம் வாணக்காரத் தெருவைச் சேர்ந்த உசேன்அலி மகன் அசாருதீன் 27, என்பவரிடம் கொடுத்ததாக தெரிவித்துள்ளனர். தற்போது அரண்மனை காதர் பள்ளிவாசல் தெருவில் வசித்து வரும் அசாருதீனை போலீசார் கைது செய்தனர். அவரது வீட்டில் இருந்து 23 ஏ.டி.எம்., கார்டுகள், 3 அலைபேசிகளை பறிமுதல் செய்தனர். போலீசார் கூறுகையில் ‘அசாருதீன் கடந்த இரு ஆண்டுகளாக பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்களிடம் இருந்து வங்கி கணக்குகளை பணம் கொடுத்து வாங்கியுள்ளார். அதன் விபரங்களை சைபர் குற்றவாளிகளுக்கு அனுப்பினார். அவர்கள் பல்வேறு குற்றங்களில் கிடைத்த பணத்தை அந்த வங்கி கணக்குகளில் வரவு வைத்துள்ளனர். அந்த பணத்தை அசாருதீன் ஏ.டி.எம்., மூலம் எடுத்து தனது கமிஷன் போக மீதியை கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றி சர்வதேச சைபர் குற்றவாளிகளுக்கு அனுப்பியுள்ளார். மேலும் இதில் இருவருக்கு தொடர்புள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது. அவர்கள் குறித்து விசாரணை நடக்கிறது ’என்றனர். –––