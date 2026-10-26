/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/திருமணமான 5 மாதத்தில் இளம்பெண் தற்கொலை
ADDED : அக் 23, 2026 09:56 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரத்தில் திருமணமான 5 மாதத்தில் இளம்பெண் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துக்கொண்டார்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் ராமர்தீர்த்தம் பகுதியை சேர்ந்தவர் மகேஷ். இவரும் அதே பகுதியை சேர்ந்த உமாமகேஸ்வரி 25, என்ற பெண்ணும் காதலித்துள்ளனர். இரு வீட்டாரின் சம்மதத்துடன் கடந்த மே மாதம் திருமணம் நடந்துள்ளது. இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு உமாமகேஸ்வரி துாக்கிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார். உடனே உறவினர்கள் மீட்டு ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். நேற்று காலையில் உமாமகேஸ்வரி உயிரிழந்தார். ராமேஸ்வரம் நகர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். மேலும் ராமநாதபுரம் ஆர்.டி.ஓ., விசாரிக்க உள்ளார்.