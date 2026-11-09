நம்பர் பிளேட் இல்லாத டூவீலர்களில் வாலிபர்கள் அட்டகாசம்: அச்சுறுத்தும் வகையில் - அதிவேகமாக ஓட்டுகின்றனர்
நம்பர் பிளேட் இல்லாத டூவீலர்களில் வாலிபர்கள் அட்டகாசம்: அச்சுறுத்தும் வகையில் - அதிவேகமாக ஓட்டுகின்றனர்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:18 AM
ADDED : நவ 08, 2026 05:17 AM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் நகர் மட்டுமின்றி மாவட்டம் முழுவதும் நம்பர் பிளேட் இல்லாத வாகனங்களில் சிறுவர்கள் மற்றும் வாலிபர்கள் அதிவேகமாக ஓட்டுவதுடன், சாகச செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர்.
இதனால் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுகிறது. விதிமீறலில் ஈடுபடும் வாகன ஓட்டிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மக்கள் வலியுறுத்தினர்.
மாவட்ட தலைநகரான ராமநாதபுரம் நாளுக்கு நாள் வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது. அதற்கேற்ப நகரின் சாலைகள் விரிவாக்கம் செய்யயப்படாமல் உள்ளது. அதே போல் சேதமடைந்த சாலைகளும் சரி செய்யப்படாமல் உள்ளது. இதனால் நகருக்குள்ளும், தேசிய நெடுஞ்சாலையிலும் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இந்த சாலைகளில் சாதாரணமாக 30 கி.மீ., வேகத்திற்கு மேல் வாகனங்கள் செல்ல முடியாது.
தற்போது தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு நகர் பகுதியில் வழக்கத்தை விட கூட்டம் அதிகமாக காணப்படுகிறது. இத்தகைய நாட்களில் நகரின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. இந்த நாட்களில் சிறுவர்களும் வாலிபர்களும் டூவீலர்களில் 70 முதல் 100 கி.மீ., வேகத்தில் பயணித்து சாகசம் செய்கின்றனர்.
வேகமாக செல்வது, திடீரென வாகனத்தை திருப்புவது, முன்சக்கரத்தை உயர்த்தி ஓட்டுவது உள்ளிட்ட சாகசங்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இவ்வாறு சாகசத்தில் ஈடுபடுவோர் போலீசில் சிக்காமல் இருக்க தங்களின் டூவீலரில் உள்ள நம்பர் பிளேட்டுகளை அகற்றி விடுகின்றனர். இதனால் அவர்களுக்கு மட்டுமின்றி எதிரே வரும் வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகளும் விபத்தில் சிக்கும் நிலை உள்ளது.
இதுகுறித்து ராமநாதபுரம் நகர வாசிகள் கூறியதாவது:
நகர் பகுதியில் டூவீலரில் சாகசம் செய்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. பிரதான சாலை மட்டுமின்றி குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் சாகசம் செய்கின்றனர். இதனால் வீட்டில் உள்ள சிறுவர்களை வெளியே விளையாட அனுப்ப பயமாக உள்ளது. வாகனங்களில் நம்பர் பிளேட் இல்லாததால் புகார் அளிக்க முடியவில்லை. போக்குவரத்து போலீசார் விதிமீறி இயக்கும் டூவீலர்களை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர். ---