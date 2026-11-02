கீழக்கரை ஜெட்டிபாலத்தில் ஆபத்தான முறையில் ரீல்ஸ் எடுக்கும் இளைஞர்கள்: கண்டுகொள்ளாத மீன்வளத்துறையினர்
கீழக்கரை ஜெட்டிபாலத்தில் ஆபத்தான முறையில் ரீல்ஸ் எடுக்கும் இளைஞர்கள்: கண்டுகொள்ளாத மீன்வளத்துறையினர்
UPDATED : நவ 01, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:06 PM
கீழக்கரை: கீழக்கரை ஜெட்டிபாலத்தில் ஆபத்தான முறையில் ரீல்ஸ் எடுக்கும் இளைஞர்கள் கண்டித்து, அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கீழக்கரை மன்னார் வளைகுடா கடற்கரையில் கடந்த 2011ம் ஆண்டு 'எல்' வடிவ ஜெட்டி பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு விடுமுறை மற்றும் மாலை நேரங்களில் ஏராளமான பொதுமக்கள் பொழுது போக்குவதற்காக கடற்கரை பகுதிக்கு வருகின்றனர்.
இதனருகே உள்ள ஜெட்டி பாலத்தையும் பார்வையிட்டு செல்கின்றனர். இந்நிலையில் பக்கவாட்டுப் பகுதியில் பாதுகாப்பு தடுப்பு சுவர் இன்றி திறந்த வெளியாக விசைப்படகுகள் நிறுத்துவதற்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மீன்களை கனரக வாகனங்களில் ஏற்றுவதற்கு ஜெட்டி பாலம் பயன்படுகிறது.
இந்நிலையில் ஒரு சில இளைஞர்கள் ஆபத்தான முறையில் அதிக திறன் கொண்ட டூவீலர்களை இயக்கி ரீல்ஸ் செய்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்து வருகின்றனர்.
தங்களுடைய சாகசங்களை காண்பிக்கும் இடமாக ஜெட்டி பாலத்தை பயன்படுத்துவதால், அதனைப் பார்த்து பிற பகுதியில் உள்ள இளைஞர்களும் ஜெட்டிப் பாலத்திற்கு ரீல்ஸ் எடுப்பதற்காக வருகின்றனர். கரணம் தப்பினால் கடலுக்குள் விழும் நிலை உள்ளது.
இதனால் விபத்து அபாயம் நிலவுகிறது. எனவே இது குறித்த எச்சரிக்கை பலகையினை மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் நிறுவிட முன் வர வேண்டும்.