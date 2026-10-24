/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/லாரி மோதி வாலிபர் பலி
UPDATED : அக் 15, 2026 05:46 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:37 PM
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திருப்புல்லாணி: பெரியபட்டினம் கிழக்குத் தெருவை சேர்ந்தவர் நசீர் மகன் அப்துல் அஜீஸ் 25. வெல்டிங் பட்டறையில் வேலை செய்து வந்துள்ளார். இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு 8:00 மணிக்கு தனது நண்பர்களை சந்தித்து விட்டு மீண்டும் பெரியபட்டினம் செல்வதற்காக வந்து கொண்டிருந்தார்.
குத்துக்கல்வலசை அருகே வந்த போது தேங்காய் ஏற்றிக்கொண்டு வந்த சரக்கு லாரி நேராக மோதிய விபத்தில் சம்பவ இடத்தில் வாலிபர் அப்துல் அஜீஸ் உயிரிழந்தார். இது குறித்து திருப்புல்லாணி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து உச்சிப்புளி அருகே துத்திவலசையை சேர்ந்த லாரி டிரைவர் மணி 23, என்பவரை தேடி வருகின்றனர்.