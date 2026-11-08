/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பாம்பு கடித்து வாலிபர் பலி
ADDED : நவ 07, 2026 03:49 PM
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ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் அருகே சூரன்கோட்டை களத்தாவூர் பகுதியை சேர்ந்த கோவிந்தன் மகன் பூவலிங்கம் 33. இவரது வீட்டிற்குள் நேற்று (நவ.,6) இரவு பாம்பு புகுந்தது. வீட்டில் இருந்தவர்கள் உடனே வெளியேறினர். அப்போது பூவலிங்கம் பாம்பை அடிப்பதற்காக உள்ளே சென்ற போது பூவலிங்கத்தின் காலில் பாம்பு கடித்தது.
அங்கிருந்தவர்கள் டூவீலரில் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று அனுமதித்தனர். இந்நிலையில் பூவலிங்கம் இன்று (நவ.,7) இறந்தார். ராமநாதபுரம் பஜார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.