வாலிபவருக்கு இரு ஆண்டுகள் சிறை

UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:26 PM
ராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பனில் 9 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் வாலிபருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பனை சேர்ந்த இயேசுராஜ் மகன் தமிழரசன் 24. இவர் வீட்டுடன் டீக்கடை வைத்திருந்தார். 2021 நவ.,ல் அங்கு வந்த 9 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தார். பெற்றோர் புகாரில் போக்சோ வழக்கில் ராமேஸ்வரம் அனைத்து மகளிர் போலீசார் தமிழரசனை கைது செய்தனர். வழக்கு விசாரணை ராமநாதபுரம் மாவட்ட விரைவு மகளிர் நீதிமன்றத்தில் நடந்தது.
நேற்று நீதிபதி கவிதா தீர்ப்பளித்தார். போக்சோ சட்டத்தில் தமிழரசனுக்கு இரு ஆண்டுகள் சிறையும், ரூ.2000 அபராதமும், அதை செலுத்தத் தவறினால் கூடுதலாக மூன்று மாதங்கள் கடுங்காவல் தண்டனை விதித்தார். அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர் பிரபாவதி ஆஜரானார்.––