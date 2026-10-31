த.வெ.க., ஆட்சிக்கு பூஜ்யம் மதிப்பெண்: ஸ்டாலின் சைகை
த.வெ.க., ஆட்சிக்கு பூஜ்யம் மதிப்பெண்: ஸ்டாலின் சைகை
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 04:45 PM
கமுதி: ‘‘தமிழகத்தில் த.வெ.க., ஆட்சிக்கு பூஜ்யம் மதிப்பெண்,’’ என, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் நினைவிடத்தில் ஜெயந்தி விழாவையொட்டி முன்னாள் அமைச்சர்களுடன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்த தி.மு.க., தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான ஸ்டாலின் சைகை காட்டினார்.
அவர் அளித்த பேட்டி :
நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் உடன் இணைந்து விடுதலை போராட்டத்திற்கு பாடுபட்டவர் முத்துராமலிங்கத்தேவர். தி.மு.க., ஆட்சிக் காலத்தில் 2024ல் இரு அரங்கங்கள் கட்டப்பட்டன. முத்துராமலிங்கத்தேவரின் நுாற்றாண்டு விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் அவருக்கு சிலை வைக்கப்பட்டது. போராடி வெற்றி பெறுவதையே அவர் குறிக்கோளாக கொண்டு வாழ்ந்தவர்.
இந்த(த.வெ.க.,) ஆட்சி வரவேண்டும் என்று விரும்பி ஓட்டளித்தவர்கள், இந்த ஆட்சி எப்போது போகும் என்று எண்ணுகின்றனர். சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது. விலைவாசி ஏற்றத்தால் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. பாலியல் பலாத்காரம், சிறுமிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. சிறைச்சாலையில் கைதிகள் தப்பித்து ஓடும் நிலை இருக்கிறது. சினிமாவில் ஹீரோவாக இருப்பவர் என்று நம்பி வாக்களித்த மக்கள் ஏமாற்றத்தை சந்தித்துள்ளனர். முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்கை சட்ட ரீதியாக சந்திப்போம் என்றார்.
தமிழக அரசின் செயல்பாடுகள் எப்படி உள்ளது என்று கேட்டதற்கு அவர், ‘ஜீரோ’ என்று சைகை காட்டினார்.
இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கு ஆதரவு உண்டா என்ற கேள்விக்கு,‘‘தேர்தல் அறிவித்த பிறகு சொல்கிறேன்,’’ என்றார் ஸ்டாலின்.