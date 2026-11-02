226 கிலோ குட்கா கடத்திய ஆந்திரா நபர் சிக்கினார்

UPDATED : நவ 02, 2026 08:25 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:19 PM
ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டை அருகே, புகையிலை பொருட்கள் கடத்திய ஆந்திராவை சேர்ந்த ரமேஷ், 45, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், சிப்காட் அருகே, லாலாபேட்டை சந்திப்பு பகுதியில், இன்ஸ்பெக்டர் மங்கையர்க்கரசி தலைமையிலான போலீசார் இன்று (நவ.,2) தீவிர வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, அந்த வழியாக வந்த காரை நிறுத்தி போலீசார் சோதனை செய்ததில், தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா மற்றும் புகையிலைப் பொருட்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கு பதிந்த போலீசார், காரை ஓட்டி வந்த ஆந்திர மாநிலம், சித்துாரை சேர்ந்த ரமேஷ் என்பவரை கைது செய்தனர். 1 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான, 226 கிலோ குட்கா, புகையிலைப் பொருட்கள் மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரை, போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
மேலும், ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து சென்னை தாம்பரத்திற்கு குட்கா பொருட்களை கடத்தி செல்ல முயன்றதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.