மாயமான குழந்தை மீட்பு: பெண்கள் உட்பட 5 பேர் கைது

UPDATED : அக் 28, 2026 09:41 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:18 PM
ராணிப்பேட்டை: வேலுாரில் கடத்தப்பட்ட ஒரு வயது பெண் குழந்தை, 35 நாட்களுக்கு பின், ஆந்திரா மாநிலத்தில் மீட்கப்பட்டது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், லாலாப்பேட்டையை சேர்ந்தவர் சேகர், 46. இவரது மனைவி பிரேமா, 28. பிளாஸ்டிக் கழிவுகளைச் சேகரித்து பிழைப்பு நடத்தி வரும் இந்த தம்பதி, சாலையோரத்தில் வசிக்கின்றனர்.
கடந்த செப்., 23 இரவு பெற்றோருடன் துாங்கி கொண்டிருந்த குழந்தை மகேஸ்வரி மாயமானது. சிப்காட் போலீசார், வழக்கு பதிந்து, விசாரித்தனர். அதில், குழந்தை, சித்துார் வழியாக ஆந்திராவிற்கு கடத்தப்பட்டது தெரிந்தது.
இதையடுத்து, அகராவரத்தைச் சேர்ந்த கார் டிரைவர் சந்தோஷ், 35, குமரேசன், 32, குடியாத்தத்தை சேர்ந்த பூபதி, 45, அவரது மனைவி கவுசல்யா, 42, ஆந்திர மாநிலம், ரேணிகுண்டாவைச் சேர்ந்த மல்லீஸ்வரி, 42, ஆகியோரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
போலீசார் கூறுகையில், 'கவுசல்யாவும், மல்லீஸ்வரியும் தோழிகள். திருமணமாகி, 20 ஆண்டுகள் ஆகியும் குழந்தை இல்லாததால், மல்லீஸ்வரியை அவரது கணவர் பிரிந்து சென்றுவிட்டார். மல்லீஸ்வரி, வளர்ப்பதற்கு, ஒரு குழந்தை கிடைத்தால் வாங்கித் தருமாறு கவுசல்யாவிடம், மல்லீஸ்வரி கேட்டுள்ளார்.
'இதையடுத்து, கவுசல்யா, அவரது கணவர் பூபதி, நண்பர் குமரேசன், கார் டிரைவர் சந்தோஷ் ஆகியோர், மகேஸ்வரியை கடத்தி மல்லீஸ்வரியிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்' என்றனர்.