பள்ளி மாணவி பலாத்காரம் வாலிபருக்கு ‘8 ஆண்டு’

UPDATED : அக் 27, 2026 12:59 AM
ADDED : அக் 27, 2026 12:56 AM
ராணிப்பேட்டை: பள்ளி மாணவியை கடத்தி பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வாலிபருக்கு, 8 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, ராணிப்பேட்டை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
ராணிப்பேட்டையில் ஒரு பகுதியை சேர்ந்தவர், 16 வயது இளம்பெண். இவர், 2023ம் ஆண்டு, 10ம் வகுப்பு படித்தார். இந்நிலையில், 2023ம் ஆண்டு, ஏப்., 25ல், பள்ளி முடிந்து மாணவி வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, வாலாஜா அடுத்த கல்மேல்குப்பத்தை சேர்ந்த அப்துல் முனாப் என்கிற யூனிஸ், 26, என்பவர் சிறுமியை மிரட்டி புகைப்படம் எடுத்து, அதை காண்பித்து மிரட்டியுள்ளார். மேலும், டூ – வீலரில் கடத்தி சென்று சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார்.
இதுகுறித்து, ராணிப்பேட்டை மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அப்துல் முனாப்பை கைது செய்தனர். இந்த வழக்கு, ராணிப்பேட்டை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. இதற்கிடையே, வழக்கின் இறுதி விசாரணை நேற்று நடந்தது.
வழக்கை நீதிபதி தேன்மொழி விசாரித்தார். அப்போது, அப்துல் முனாப் மீதான குற்றச்சாட்டு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டதாக கூறி, 8 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும், 11 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.