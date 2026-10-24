ராணிப்பேட்டை, வேலுாரில் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் திடீர் சோதனை
ராணிப்பேட்டை, வேலுாரில் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் திடீர் சோதனை
UPDATED : அக் 24, 2026 04:07 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:48 AM
ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டை, வேலுாரில் உள்ள மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார், திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் நேற்று திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
இந்த அலுவலகத்தில், மனைப்பிரிவு அனுமதி வழங்குதல், மனை வகைப்பாடு மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. முறைகேடுகள் நடைபெறுவதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாருக்கு புகார்கள் வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டி.எஸ்.பி., கணேசன் தலைமையில், 10க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் நேற்று மதியம், 3:30 மணி முதல், திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது அலுவலக வாகனம், ஊழியர்களின் மொபைல்போன்கள், மேசைகள், இருக்கைகள் மற்றும் பீரோக்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும், ஊழியர்களின் 'ஜி-பே' பணப்பரிவர்த்தனைகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
ஐந்து மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற இந்தச் சோதனையில், பணம் எதுவும் கைப்பற்றப்படவில்லை என, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதற்கிடையே, அலுவலக ஊழியர் ஒருவரின் ஜி-பே கணக்கில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில், ஒரு லட்சத்து, 88 ஆயிரம் ரூபாய் பணப்பரிவர்த்தனை நடைபெற்றிருப்பது தெரியவந்துள்ளதாகவும், அது தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதேபோல, வேலுார் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில், திடீர் சோதனையில் முரண்பாடுகள் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை என, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டி.எஸ்.பி., ராஜீவ் தெரிவித்தார்.