சோளிங்கர் நரசிம்மர் கோவிலில் ரோப் காருக்கு பதில் 'டோலி'
சோளிங்கர் நரசிம்மர் கோவிலில் ரோப் காருக்கு பதில் 'டோலி'
ADDED : ஆக 13, 2026 11:32 PM
சோளிங்கர்: சோளிங்கர் நரசிம்மர் கோவிலில், 22 நாட்கள் 'ரோப் கார்' சேவை நிறுத்தப்படுவதால், அதற்கு பதில் மனிதர்களால் துாக்கி செல்லப்படும் 'டோலி'யில் பக்தர்கள் செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், சோளிங்கரில், 1,305 படிகள் கொண்ட மலை மீது, திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான லட்சுமி நரசிம்மசுவாமி கோவில் உள்ளது. இங்கு, பக்தர்கள் வசதிக்காக ரோப் கார் சேவை உள்ளது. இதில், மலை ஏறவும், இறங்கவும் தலா, 50 ரூபாய் கட்டணம்.
பராமரிப்பு பணிக்காக, ஆண்டுதோறும் ரோப் கார் சேவை சில நாட்கள் நிறுத்தப்படுவது வழக்கம். அதன்படி, வரும் 19ம் தேதி முதல் அடுத்த மாதம் 10ம் தேதி வரை, 22 நாட்களுக்கு ரோப் கார் சேவை நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நாட்களில், படி ஏறி சென்று தரிசனம் செய்ய முடியாத பக்தர்களுக்கு, டோலிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. டோலியில் செல்ல ஒரு பக்தருக்கு, 2,500 ரூபாய் முதல் பல கட்டங்களாக கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.