குறைந்த விலை பட்டாசு விளம்பரங்களை நம்பி பணத்தை இழக்க வேண்டாம் பொதுமக்களுக்கு போலீசார் எச்சரிக்கை
குறைந்த விலை பட்டாசு விளம்பரங்களை நம்பி பணத்தை இழக்க வேண்டாம் பொதுமக்களுக்கு போலீசார் எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 04, 2026 06:55 PM
ADDED : நவ 04, 2026 01:49 PM
ராணிப்பேட்டை: 'குறைந்த விலை பட்டாசு விளம்பரங்களை நம்பி பணத்தை இழக்க வேண்டாம்' என, சைபர் கிரைம் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, சைபர் கிரைம் போலீசார் கூறியதாவது:
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் பட்டாசுகள், புத்தாடைகள், இனிப்புகள் மற்றும் பரிசுப்பொருட்கள் வாங்குவதில் அதிக அளவில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இதனை பயன்படுத்தி சில மோசடி நபர்கள் ஆன்லைன் மூலம் பொதுமக்களை ஏமாற்றி பணம் பறிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இதில் இருந்து தங்களை காத்துக்கொள்ள பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
பட்டாசுகளை உரிய அனுமதி பெற்ற நம்பகமான விற்பனையாளர்களிடம் மட்டுமே வாங்க வேண்டும். சமூக வலைத்தளங்களில் வரும் குறைந்த விலை மற்றும் அதிக தள்ளுபடி பட்டாசு விளம்பரங்களை நம்பி ஏமாறக்கூடாது. பட்டாசு விற்பனையாளர்களின் உண்மைத்தன்மை மற்றும் பட்டாசுகளின் தரம், பாதுகாப்பு விவரங்களைச் சரிபார்த்த பின்னரே வாங்க வேண்டும்.
தெரியாத நபர்கள் மற்றும் போலியான இணையதளங்கள் மூலம் பட்டாசுகள் வாங்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். கியூஆர் குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்வதற்கு முன் அதன் நோக்கத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும். தெரியாத நபர்கள் அனுப்பும் சந்தேகத்திற்குரிய லிங்க் மற்றும் ஏ.பி.கே கோப்புகளைத் திறக்கவோ அல்லது பதிவிறக்கம் செய்யவோ வேண்டாம்.
ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வமான இணையதளங்கள் மற்றும் நம்பகமான செயலிகளை மட்டுமே பயன்படுத்தவும். பொதுமக்கள் தீபாவளி பண்டிகைக் காலத்தில் ஆன்லைன் பட்டாசு விற்பனை விளம்பரங்கள் குறித்து மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.
ஆன்லைன் பண மோசடிக்கு ஆளானால் சைபர் குற்ற உதவி 1930ஐ தொடர்பு கொண்டும், https://www.cybercrime.gov.in என்ற இணையதளத்திலும் புகார் அளிக்கலாம். குறைந்த விலை பட்டாசு விளம்பரங்களை நம்பி பணத்தை இழக்க வேண்டாம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.