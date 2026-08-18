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ரூ.2.40 லட்சம் குட்கா கடத்திய ராஜஸ்தான் வாலிபர் கைது

ரூ.2.40 லட்சம் குட்கா கடத்திய ராஜஸ்தான் வாலிபர் கைது

ADDED : ஆக 12, 2026 08:10 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 08:10 PM

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ராணிப்பேட்டை:2.40 லட்சம் மதிப்பிலான குட்கா கடத்திய ராஜஸ்தான் வாலிபரை சிப்காட் போலீசார் கைது செய்தனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், சிப்காட் அடுத்த சீக்கராஜபுரம் பகுதியில் குட்கா கடத்தல் நடைபெறுவதாக சிப்காட் போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. நேற்று சீக்கராஜபுரம் சோதனை சாவடியில், சிப்காட் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, சந்தேகத்திற்கிடமாக காரில் வந்த வடமாநில வாலிபரை பிடித்து விசாரித்தனர். அப்போது, அவர் முன்னுக்குபின் முரணாக பதில் அளித்தார். தொடர்ந்து, போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் அவர், ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்த தினேஷ்குமார், 31, என்பதும், பெங்களூரில் இருந்து சென்னைக்கு காரில், 2.40 லட்சம் மதிப்பிலான 221 கிலோ கஞ்சா கடத்தி சென்றதும் தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து, வழக்கு பதிந்த போலீசார் தினேஷ்குமாரை கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து, 221 கிலோ குட்கா, கார் ஆகியவற்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

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