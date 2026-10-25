திருடப்பட்ட டூ - வீலர்களை ரூ.3,000க்கு விற்ற சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி உட்பட இருவர் கைது
திருடப்பட்ட டூ - வீலர்களை ரூ.3,000க்கு விற்ற சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி உட்பட இருவர் கைது
UPDATED : அக் 24, 2026 04:08 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:48 AM
திமிரி: திமிரி அருகே, வாகனத் தணிக்கையின் போது, இருசக்கர வாகனத் திருட்டு மற்றும் நகை வழிப்பறியில் ஈடுபட்டு வந்த இருவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், தாமரைப்பாக்கம் சோதனைச் சாவடியில், திமிரி போலீசார் நேற்று முன்தினம் தீவிர வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, அவ்வழியாக வந்த இருவரை பிடித்து விசாரித்தினர்.
அதில் அவர்கள், ஆனைமல்லுாரைச் சேர்ந்த தனசேகர், 48, பாராஞ்சியைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம், 42, என்பது தெரியவந்தது. மேலும், இவர்கள் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற குற்றச்சம்பவங்களில் தொடர்புடையவர்கள் என்பதும் அம்பலமானது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இருவரையும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்துச் சென்று, தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அதில், பல்வேறு காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் திருடப்பட்ட, 12 டூ - வீலர்கள், 1 சவரன் கம்மல் மற்றும் 1.5 சவரன் தங்க சங்கிலி என மொத்தம், 4.35 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை திமிரி போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். அதன்பின், இருவரையும் கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனர்.
போலீசார் கூறியதாவது:
ஆனைமல்லுாரைச் சேர்ந்த தனசேகர் பல்வேறு பகுதிகளில் டூ - வீலர்களை திருடி, அவற்றை வெறும், 3,000 ரூபாய்க்கு ஆறுமுகத்திடம் விற்பனை செய்து வந்துள்ளார். மேலும், விளாப்பாக்கம் பகுதியில், 60 வயது மூதாட்டியிடம் உதவித்தொகை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, 1 சவரன் தங்கக் கம்மலையும், பாணாவரம் பகுதியில் குடிக்கத் தண்ணீர் கேட்பது போல் நடித்து, ஒரு பெண்ணிடம், 1.5 சவரன் தங்க சங்கிலியையும் பறித்துச் சென்றுள்ளார்.
தற்போது வாகன தணிக்கையில் சிக்கிக்கொண்டார். கைது செய்யப்பட்ட தனசேகர், ஒரு சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.