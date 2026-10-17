சி.ஐ.ஐ., பெண்கள் அமைப்பு சார்பில் மார்பகப் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு
சி.ஐ.ஐ., பெண்கள் அமைப்பு சார்பில் மார்பகப் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு
ADDED : அக் 17, 2026 04:10 AM
சேலம்: உலகளாவிய மார்பகப்புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதமான, 'பிங்க்டோபர் 2026' நிகழ்வை ஒட்டி, இந்திய தொழில் நிறுவன கூட்டமைப்பான, சி.ஐ.ஐ.,யின் இந்திய பெண்கள் கூட்டமைப்பு(ஐ. டபுள்யு.என்) சார்பில், சேலத்தில் மார்பகப் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
சேலம் காவேரி மருத்துவமனை மகப்பேறு, மகளிர் நலச்சிறப்பு
மருத்துவர் சத்யா சுதாகர், மார்பகப் புற்றுநோய் ஆபத்தை அதிகரிக்கும் காரணிகளை புரிந்து கொள்வது பற்றியும், அத்தகைய ஆபத்துகளை குறைக்கும் வழிமுறைகள் குறித்தும் பேசினார்.
அதேபோல் ஆரம்ப கட்டத்தில் புற்றுநோயைக் கண்டறிவதால் ஏற்படும்
நன்மைகளை, புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ராஜ் குமாரும்,
மார்பகப்புற்றுநோய்க்கான நவீன சிகிச்சை முறைகள் குறித்து, புற்றுநோய் மருத்துவ நிபுணர் நந்த குமாரும் விளக்கினர். இந்நிகழ்வு மூலம், ஆரோக்கிய வாழ்க்கை முறை குறித்த சரியான
தகவல்கள் மக்களுக்கு சென்றடையும் என்றும், மார்பக ஆரோக்கியம் குறித்து தயக்கமின்றி பேச மக்கள் முன்வருவர் என்றும், காவேரி மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.