'த.வெ.க., அரசை கண்டித்து ராஜினாமா செய்ய தயார்' நகராட்சி கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் அறிவிப்பு
'த.வெ.க., அரசை கண்டித்து ராஜினாமா செய்ய தயார்' நகராட்சி கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் அறிவிப்பு
ADDED : செப் 30, 2026 06:06 AM
தாரமங்கலம்; தாரமங்கலம் நகராட்சி கவுன்சிலர் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. தி.மு.க.,வை சேர்ந்த நகராட்சி தலைவர் குணசேகரன் தலைமை வகித்தார். அதில் நடந்த விவாதம்:
பா.ம.க., கவுன்சிலர் பழனிசாமி: அண்ணா சிலை பகுதியில் உள்ள உயர்கோபுர மின் விளக்கு பழுதாகி, சில மாதங்க-ளாக மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
குணசேகரன்: முன்பு நான் முன் அனுமதி அளித்து, இதுபோன்ற அடிப்படை பணிகளை செய்வோம். தற்போது ஆட்சி மாற்றத்தால் ஒப்-பந்தம் விட்டு பணிபுரிய கூறுவதால் சிரமம் ஏற்ப-டுகிறது. அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியுள்ளனர்.
பா.ம.க., கவுன்சிலர் குமரேசன்: ஆட்சி மாற்றத்-துக்கு பின், 4 மாதங்களாக கவுன்சிலர்கள், மக்-களின் அடிப்படை தேவைகளை, நகராட்சி அலுவ-லர்களிடம் தெரிவித்தால் சரி செய்வதாக சொல்-கிறார்கள். பின் எந்த பணியும் செய்வதில்லை.
ஏற்கனவே பூமிபூஜை செய்த பணிகளுக்கும், அதி-காரிகளிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் என கூறு-கிறீர்கள். 27 வார்டிலும் மக்களின் அத்யாவசிய தேவைகளை கூட சரிசெய்யாத நிலை உள்-ளதால், நகராட்சி அலுவலர்கள், த.வெ.க., அரசை கண்டித்து, அனைத்து கட்சி கவுன்சிலர்களும் பத-வியை ராஜினாமா செய்ய உள்ளனர்.
அப்போது அங்கிருந்த கவுன்சிலர்களும் ஆமோ-தித்தனர்.
பா.ம.க., கவுன்சிலர் தனபால்: ஏற்கனவே ஒப்-பந்தம் விட்ட பணிகளுக்கு அதிகாரிகளிடம் அனு-மதி பெற வேண்டும் என, அலுவலர்கள் கூறுகி-றீர்கள். தற்போது, 55 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் பணி செய்ய தீர்மானம் வைத்துள்ளீர்கள். அதிகா-ரிகளிடம் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதா?
அதற்கு அலுவலர்கள், 'இல்லை' என கூறிவிட்டு, அங்கு கமிஷனர் மஞ்சுளா இல்லாததால், அவ-ரிடம் போனில் பேசினர். அப்போது அவர், 'ஒப்-பந்தம் விட்ட பணிகளை நாளை முதல் செய்-யலாம்' என கூறியதாக, அலுவலர்கள் தெரிவித்-தனர்.
அதற்கு, 'அடிப்படை வசதிகளை எப்போது செய்-வீர்கள்? அதனால் கமிஷனர் வந்தபின் பேசி முடிவு எடுக்கலாம். கூட்டத்தை ஒத்திவை-யுங்கள்' என கவுன்சிலர்கள் கூறினர். பின் கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக, தலைவரும் தெரிவித்தார். தி.மு.க.,வை சேர்ந்த துணைத்த-லைவி தனம், நகராட்சி பணியாளர்கள் பங்கேற்-றனர்.
நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்க தீர்மானம்
இடைப்பாடி நகராட்சி கவுன்சிலர் கூட்டம், தி.மு.க.,வை சேர்ந்த நகராட்சி தலைவர் பாஷா தலைமையில் நடந்தது. அதில் மக்கள் மற்றும் 28 நகராட்சி பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு டெங்கு உள்ளிட்ட காய்ச்சல் பரவுவதை தடுக்க நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்குதல்; பொது சுகாதார பிரிவில் நிலவேம்பு பவுடர் இருப்பு இல்லா-ததால், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஆலத்துாரில் உள்ள, 'டாம்கால்' நிறுவனத்திடம், 55,000 ரூபாய் மதிப்பில், 100 கிலோ நிலவேம்பு பவுடரை கொள்-முதல் செய்தல் உள்பட, 61 தீர்மானங்கள் நிறை-வேற்றப்பட்டன. கமிஷனர் ரமேஷ்(பொ), நக-ராட்சி கவுன்சிலர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்-றனர்.
'திட்டப்பணிக்கு
நிதி ஒதுக்கவில்லை'
ஓமலுார் டவுன் பஞ்சாயத்து கூட்டம், தி.மு.க.,வை சேர்ந்த, தலைவி செல்வராணி தலைமையில் நடந்தது. அதில் விவாதிக்க, 13 பொருள் அடங்கிய குறிப்பு வழங்கப்பட்டு, சிறிது நேரத்தில் கவுன்சிலர்கள் வருகைப்பதிவில் கையெழுத்திட்டு சென்றனர். தி.மு.க.,வை சேர்ந்த துணைத்தலைவி புஷ்பா உள்ளிட்ட கவுன்சிலர்கள் பங்கேற்றனர்.
இதையடுத்து, தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் வெங்க-டேசன், சாந்தி, லோகேஸ்வரி அளித்த பேட்டி:
டவுன் பஞ்சாயத்து சார்பில் மக்களுக்கு தேவை-யான புதிய திட்டப்பணிகள் குறித்து, செயல் அலு-வலரிடம் கேட்டால், அரசிடமிருந்து ஒப்புதல் வர-வில்லை என தெரிவிக்கிறார். ஏற்கனவே ஒப்-புதல் பெறப்பட்ட சில பணிகளை ரத்து செய்துள்-ளனர். 10,000 ரூபாய் பணி என்றாலும் ஒப்புதல் பெற வேண்டும் என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்-றனர். த.வெ.க., ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின், திட்-டப்பணிக்கு நிதி ஒதுக்கவில்லை. இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.