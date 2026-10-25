பி.டி.ஓ.,க்கள் நேரடி நியமனம் கைவிடக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
பி.டி.ஓ.,க்கள் நேரடி நியமனம் கைவிடக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : செப் 30, 2026 06:01 AM
பனமரத்துப்பட்டி: தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி அலுவலர்கள் சங்கம் சார்பில், மாலை நேர வெளிநடப்பு ஆர்ப்பாட்டம், பனமரத்துப்பட்டி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது. சேலம் மாவட்ட ஊராட்சி செயலர் ஒருங்கிணைப்பாளர் பெரியசாமி தலைமை வகித்தார்.
மகளிர் திட்டத்தில், 400 பி.டி.ஓ.,க்கள் நேரடி நிய-மனம் செய்வதால், பல ஆண்டாக பணிபுரியும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்களின் பதவி உயர்வு பாதிக்கும் என்பதால், பி.டி.ஓ.,க்கள் நேரடி நியமனத்தை கைவிடுதல்; திட்ட இயக்குனர் பணியிடங்களில், இந்திய வனப்பணி அலுவலர்-களை நியமனம் செய்வதை ரத்து செய்தல்; மகளிர் திட்ட இணை இயக்குனர் பணியிடங்-களில் வங்கி பணியாளர்களை நியமனம் செய்-திடும் அரசாணையை ரத்து செய்தல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். வட்டார செயலர் தியாகராஜன், பொருளாளர் மதன், துணை பி.டி.ஓ.,க்கள், பணியாளர்கள் உள்-ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.