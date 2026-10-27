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ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகங்களில் மா.திறனாளி குறைதீர் கூட்டம்
ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகங்களில் மா.திறனாளி குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : செப் 30, 2026 06:04 AM
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சேலம்; மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் கோட்ட அளவில், சிறப்பு குறைதீர் கூட்டங்கள் நடக்க உள்ளன. அதன்படி நாளை, சேலம் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் கூட்டம் நடக்க உள்-ளது.
அக்., 8ல் ஆத்துார்; 15ல் சங்ககிரி; அக்., 22ல் மேட்டூர் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகங்களில், அந்தந்த ஆர்.டி.ஓ.,க்கள் தலைமையில் குறைதீர் கூட்டம் நடக்க உள்ளன. மாற்றுத்திறனாளிகள், ஆதார் அட்டை, மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை-யுடன் விண்ணப்பத்து பயன்பெறலாம் என, கலெக்டர் இளம் பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.