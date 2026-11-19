உழவர் சந்தையில் சி.வெங்காயம் கிலோ ரூ.100க்கு விற்பனை
உழவர் சந்தையில் சி.வெங்காயம் கிலோ ரூ.100க்கு விற்பனை
ADDED : நவ 18, 2026 05:59 AM
பனமரத்துப்பட்டி:சேலம்
மாவட்டத்தில், வீரபாண்டி, பனமரத்துப்பட்டி, அயோத்தியாபட்டணம்,
வாழப்பாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சின்னவெங்காயம் சாகுபடி
செய்யப்படுகிறது. மழை இல்லாததால், தாமதமாக நடவு செய்யப்பட்ட
சின்னவெங்காயம், ஓரிரு மாதங்களில் அறுவடைக்கு வரும். அதற்குள்
தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு, விலை உயர்ந்துள்ளது.
பனமரத்துப்பட்டியை
சேர்ந்த, உழவர் சந்தை விவசாயி தங்கவேல் கூறியதாவது: தாதகாப்பட்டி
உழவர் சந்தையில், கடந்த வாரத்தில், 85 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட
ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம், நேற்று, 100 ரூபாய்க்கு உயர்ந்தது. வெளி
மார்க்கெட்டில், ஒரு கிலோ 150 முதல் 180 ரூபாய் வரை விற்பனை
செய்யப்படுகிறது.
வியாபாரிகள், விவசாயிகளின் தோட்டத்துக்கு
நேரில் சென்று ஒரு கிலோ, 120 முதல் 150 ரூபாய்க்கு வாங்கி,
வெளிமார்க்கெட்டில் கூடுதல் விலைக்கு விற்கின்றனர். அதனால்,
விவசாயிகள் உழவர் சந்தைக்கு சின்னவெங்காயம் கொண்டு வருவது
குறைந்துள்ளது.
உழவர் சந்தையில் நாள்தோறும், 2000 கிலோவுக்கு
மேல் தேவைப்படும் நிலையில், 500 கிலோ மட்டுமே வருகிறது. அதுவும், அரை
மணி நேரத்தில் விற்று தீர்ந்து விடுகிறது. இவ்வாறு கூறினார்.