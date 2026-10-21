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25ல் ஆர்.எஸ்.எஸ்., ஊர்வலம் பாதுகாப்பு குறித்து எஸ்.பி., ஆய்வு
25ல் ஆர்.எஸ்.எஸ்., ஊர்வலம் பாதுகாப்பு குறித்து எஸ்.பி., ஆய்வு
ADDED : அக் 21, 2026 05:11 AM
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ஆத்துார்:விஜயதசமியை
ஒட்டி, ஆத்துாரில் ராஷ்ட்ரீய ஸ்வயம் சேவக சங்கம்(ஆர்.எஸ்.எஸ்.,)
சார்பில், வரும், 25 மதியம், 3:30 மணிக்கு, சீருடை அணிவகுப்பு ஊர்வலம்,
பொதுக்கூட்டம் நடக்க உள்ளது. இதற்கான வழிப்பாதை, பாதுகாப்பு பணி
குறித்து, சேலம் எஸ்.பி., குத்தாலிங்கம் தலைமையில் போலீசார், நேற்று
ஆய்வு செய்தனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில், 'ஆர்.எஸ்.எஸ்., சீருடை அணிவகுப்பு ஊர்வலத்துக்கு, ஆத்துார் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து, அருணகிரிநாதர்
தெரு வழியே கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவிலை அடைந்து, அதன் வழியே கடைவீதி,
ராமலிங்க வள்ளலார் தெரு, காமராஜர் சாலை வழியே, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் வரை
ஊர்வலம் நடக்கிறது. இந்த பாதைக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளதால்,
பாதுகாப்பு பணி குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது' என்றார்.