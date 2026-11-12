கண்டக்டரிடம் 'போதை' கும்பல் தகராறு தட்டிக்கேட்ட எஸ்.எஸ்.ஐ.,க்கு 'பளார்'
கண்டக்டரிடம் 'போதை' கும்பல் தகராறு தட்டிக்கேட்ட எஸ்.எஸ்.ஐ.,க்கு 'பளார்'
ADDED : நவ 12, 2026 01:28 AM
வாழப்பாடி: ஈரோடில் இருந்து திருச்செங்கோடு, ராசிபுரம் வழியே, சென்னை நோக்கி எஸ்.இ.டி.சி.,(அரசு விரைவு), பஸ், 43 பயணியருடன் நேற்று முன்தினம் சென்று கொண்டிருந்தது. நாமக்கல் மாவட்டம் காளப்பநாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்த வெற்றிவேல், 32,
ஓட்டினார்.
இரவு, 11:30 மணிக்கு, சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி, புதுப்பாளையம் மேம்பாலம் வழியே சென்றது. அப்போது பைக்கில் வந்த, 3 பேர், 'போதை'யில் பஸ்சை வழிமறித்து டிரைவர் மற்றும் இடைப்பாடியை சேர்ந்த கண்டக்டர் இளவரசன், 32, ஆகியோரிடம் தகராறு செய்தனர்.தொடர்ந்து டிரைவர், கண்டக்டரை தாக்கினர். கண்டக்டருக்கு கை விரல், வலது கால் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. இதை அறிந்து, வாழப்பாடி ஸ்டேஷன் எஸ்.எஸ்.ஐ., விஜய், அங்கு சென்று விசாரித்தார். அப்போது மூவரில் ஒருவர், எஸ்.எஸ்.ஐ., கன்னத்தில், 'பளார்' என அறைந்தார்.
அப்போது அந்த வழியே வந்த, நெடுஞ்சாலை ரோந்து போலீசார், அறைந்த வாலிபரை பிடித்தனர். மற்ற இருவரும் தப்பினர். டிரைவருக்கு லேசான காயம் என்பதால், அவர் சென்னைக்கு பஸ்சை ஓட்டிச்சென்றார். விசாரணையில் வாழப்பாடி, பொன்னாரம்பட்டி பாலாஜி, 28, வெங்கடேஷ், 30, விலாரிபாளையம் அருள், 28, என்பதும், எஸ்.எஸ்.ஐ.,யை தாக்கியவர் பாலாஜி என்பதும் தெரிந்தது.
கண்டக்டர் புகாரில், அரசு பணியை தடுத்தல், மக்களுக்கு இடையூறு, தகராறு செய்தல் உள்பட, 4 பிரிவுகளில், வாழப்பாடி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, பாலாஜியை நேற்று கைது செய்தனர்.