/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/பெண் தொழிலாளியிடம் 1 பவுன் சங்கிலி திருட்டு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:15 AM
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ஆத்துார்: கெங்கவல்லி, கடம்பூரை சேர்ந்த, பெருமாள் மனைவி விஜயா, 40. கூலித்தொழிலாளியான இவர், பெத்தநாயக்கன்பாளையத்தில் உள்ள மகள் வீட்டுக்கு செல்ல, நேற்று காலை, 11:00 மணிக்கு ஆத்துார் வந்தார். அப்போது ஒரு பவுன் சங்கிலியை, பர்சில் வைத்து, அருகே உள்ள பழக்கடைக்கு சென்று வந்தார்.
தொடர்ந்து பஸ்சில் ஏறி அமர்ந்தபோது, பர்சில் இருந்த சங்கி-லியை காணவில்லை. அதிர்ச்சி அடைந்த அவர், அவரை பின் தொடர்ந்து இரு பெண்கள் வந்ததால், அவர்கள் மீது சந்தேகம் உள்ளதாக, விஜயா நேற்று அளித்த புகார்படி, ஆத்துார் டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.