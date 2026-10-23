/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 10 பவுன் தாலி, ரூ.50,000 திருட்டு
ADDED : அக் 22, 2026 01:28 AM
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சேலம்: சேலம், கன்னங்குறிச்சி வெங்கடா சலம் தெருவை சேர்ந்தவர் மனோகரன், 73. இவரது தாய் பரமேஸ்வரி, 97. இவரை பராம-ரிக்கும் பணியை, அதே பகுதியை சேர்ந்த மஞ்சுளா மேற்கொள்-கிறார்.
மனோகரன், வேலை விஷயமாக சென்னை சென்ற நிலையில், கடந்த, 1ல் மஞ்சுளா வழக்கம்போல் மனோகரன் வீட்-டுக்கு வந்து, பரமேஸ்வரிக்கு பராமரிப்பு வேலையை முடித்து சென்றார்.கடந்த, 9ல் மனோகரன், வீடு திரும்பினார். அப்போது பீரோவில் இருந்த, 10.4 பவுன் தாலிக்கொடி, 50,000 ரூபாயை காண-வில்லை. இதுகுறித்து மனோகரன் நேற்று முன்தினம் அளித்த புகார்படி, கன்னங்குறிச்சி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.