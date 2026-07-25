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கேரளத்துக்கு அனுப்ப முயற்சி 100 கிலோ மீன்கள் பறிமுதல்
கேரளத்துக்கு அனுப்ப முயற்சி 100 கிலோ மீன்கள் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:20 AM
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மேட்டூர்; மீன்வளத்துறை மேட்டூர் உதவி இயக்குனர் அலு-வலக ஆய்வாளர் சுதர்சன் உள்ளிட்டோர், நேற்று காலை பண்ணவாடி பரிசல் துறை செல்லும் சாலையோரம் இருந்த குடோன்களில் ஆய்வு செய்தனர்.
ஒரு குடோனில், மீனவர்களிடம் இருந்து சட்டவிரோதமாக மீன்களை கொள்-முதல் செய்து, கேரள மாநிலத்துக்கு விற்ப-னைக்கு அனுப்புவது தெரிந்தது.இதனால் அங்கிருந்த, கெளுத்தி, பஞ்சலை உள்-பட, சிறு வகையில், 100 கிலோ மீன்களை பறி-முதல் செய்து, மேட்டூர் மீனவர் கூட்டுறவு சங்-கத்தில் ஒப்படைத்தார். பின் அந்த மீன்களை, உரிமம் பெற்ற வியாபாரிகள், ஏலத்தில் எடுத்து விற்பனைக்கு அனுப்பினர்.